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Kayalıköy Barajı'nda Su Seviyesi Düşmeye Devam Ediyor

Kayalıköy Barajı'nda Su Seviyesi Düşmeye Devam Ediyor
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Edirne'ye içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 13'e geriledi. Temmuz ayında yüzde 18 doluluk oranına sahip olan barajda su miktarı azalmaya devam ediyor.

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi yüzde 13 olarak ölçüldü.

Kuraklığın hissedildiği haziran ayından itibaren barajın doluluk oranı da azaldı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda, 19 milyon 405 bin metreküp su bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 18 doluluk oranına sahip Edirne'nin de içme suyunun sağlandığı barajda, su seviyesi azalmaya devam ediyor.

Havzasında son günlerde etkili olan sağanağın, barajın su seviyesini etkilemediği görüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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