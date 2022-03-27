KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan A.İ. (62), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alibozlu Köyü yakınlarındaki kayalıklardan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Saat 10.00 sıralarında olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, A.İ. olduğu belirlenen yaralıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri. A.İ.?yi ambulansla hastaneye kaldırdı.