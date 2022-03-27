KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI - Haberler

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KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan A.İ. (62), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan A.İ. (62), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alibozlu Köyü yakınlarındaki kayalıklardan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Saat 10.00 sıralarında olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, A.İ. olduğu belirlenen yaralıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri. A.İ.?yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

KAYALIKLARDAN DÜŞÜP MAHSUR KALDI; AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, AFAD, Güncel, Haberler

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