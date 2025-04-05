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Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çiriş otu toplamak için giden Durdu Kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Kişi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Değirmendere Mahallesi'ndeki dağlık alana arkadaşlarıyla çiriş otu toplamak için giden Durdu Kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbarla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kişi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
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