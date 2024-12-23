Kayalıklardaki 3 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Koçlu köyünün Avluk mevkisinde hayvanlarını otlatan kişi, kayalıklardaki 3 keçisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel