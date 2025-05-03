Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir oğlak, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ekip, sahipten gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edildi ve oğlağı bulundugu yerden başarılı bir şekilde çıkardı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Geçimli köyü yakınlarında kayalıklarda oğlak mahsur kaldı.
Sahibinin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, itfaiye merdiveni sayesinde oğlağı bulunduğu bölgeden kurtardı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel