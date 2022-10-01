Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından indirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İngiliz Turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından indirildi. İlçeye tatile gelen İngiliz turist Ryan James Enfanı-Ghettanı Deve Plajı bölgesindeki patikada yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolu kaybeden turist kayalıklarda mahsur kaldı. Turistin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından İngiliz turist bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ryan James Enfanı-Ghettanı tatil yaptığı otele bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Fethiye turist Muğla Güncel Haberler

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