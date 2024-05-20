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Kayalıklara tırmanan ayı kamerada

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının ormanda kayalıklara tırmandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Mehmet Göktaş isimli vatandaş, Bulak(Mencilis) Mağarası'nı ziyaret ederken ayıyı fark etti ve kayalıklara tırmanmasını cep telefonuyla kaydetti.

Kayalıklara tırmanan ayı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının ormanda kayalıklara tırmandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Bulak(Mencilis) Mağarasını ziyarete giden Mehmet Göktaş isimli vatandaş, doğayı gözlemlediği sırada ayıyı fark etti. Ayının kayalıklara tırmanmasına şaşıran Göktaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre sonra ayı gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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