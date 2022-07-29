KAYALIKLARA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLER, İŞ MAKİNESİ KULLANILARAK KURTARILDI DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kayaların arasına sıkışan 4 yavru köpek, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kayaların arasına sıkışan 4 yavru köpek, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde kayalıkların olduğu boş arazide kayaların arasında 4 yavru köpeğin sıkıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ilk etapta 3 yavru köpeği çıkardı. 1 yavru köpek daha iç kısımda mahsur kaldığı için destek olarak iş makinesi istendi. İş makinesinin gelmesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından son yavru köpek de mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpekler kontrol amaçlı veterinere götürüldü. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı AFAD Güncel Haberler

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