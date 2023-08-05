Kayalıklara oturan gulet, kurtarma çalışması sırasında böyle battı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan gulet, kurtarma çalışması sırasında su alarak sulara gömülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı.

Olay, Haremtan Koyu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde seyreden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki 'Gülden Irmak' isimli gulet, kıyıya yakın bir noktada kayalıklara oturdu. Mahsur kalan tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Gülden Irmak isimli gulet, halat yardımıyla başka bir tekne tarafından çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Gövdesi zarar gören gulet, kayalıklardan kurtulduktan sonra sulara gömülmeye başladı. Yarıya kadar sulara gömülen gulet, Haremtan Koyu Sahili'ne yakın bir noktaya kadar çekildi. Teknenin yeniden su üzerine çıkarılması için çalışma başlatılacak.