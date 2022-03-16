KAYAK YAPARKEN DÜŞÜP, BACAĞINI KIRDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent'te tesis kapalıyken kayak yaparken düşerek ayağı kırılan B.S.G.'yi jandarma kurtardı.
KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent'te tesis kapalıyken kayak yaparken düşerek ayağı kırılan B.S.G.'yi jandarma kurtardı.
Saklıkent'teki kayak merkezinde dün saat 18.15 sıralarında B.S.G., Saklıbel istikametinde tesis kapalıyken kayak yaparken düşmesi sonucu sol ayak baldır kısmından kırıldı. İhbar üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'ndan 5 personel olay yerine karmotorları ile ulaştı. B.S.G., ilk muayene ardından 112 Acil Müdahele ekibine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel