Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da geçtiğimiz ocak ayında kar yağışı sırasında kayak yaparak markete giden vatandaş, bu kez kayak merkezinde elinde çayla sandalyeyle kaydı.

Elazığ'da geçtiğimiz ocak ayında kar yağışı sırasında kayak yaparak markete giden vatandaş, bu kez kayak merkezinde elinde çayla sandalyeyle kaydı.

Sınıf öğretmeni olan Burak Tanyıldızı, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak market alışverişine kayak yaparak gitmişti. Çok sayıda etkileşim alan bu görüntülerin ardından Tanyıldızı, bu kez de kayak merkezine giderek ilginç bir kayak denemesine imza attı. Tanyıldızı, kayak merkezinde kayak takımlarının üzerine yerleştirdiği sandalyesi ile hem kayak hem de çay keyfi yaptı. İlk denemesinde düşen Tanyıldızı, daha sonra sandalye ile kayak yapmanın keyfini çıkardı.

(Yakup Sağlam/ İHA)

Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title