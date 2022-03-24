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Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sezonunu uzattı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sezonunu uzattı.

Kent merkezine 40, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alan Kartepe Kayak Merkezi'nde ilkbaharda etkili olan kar yağışının kayak sezonunu uzatması dolayısıyla hareketli günler yaşanıyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe ağaçlarıyla kaplı, Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabilen kayak merkezinde tatilciler, ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden aşağı kayıyor.

İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste, günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanıyor.

Normal şartlarda mart ortasında karların erimesiyle sona ermesi beklenen kayak sezonu, yeni yağışla uzadı.

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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