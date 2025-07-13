Kayak Öğretmenlerinden Uludağ'da Temizlik Etkinliği

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Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, 100 kişiyle birlikte 'kayak öğretmenleri evini temizliyor' sloganıyla Uludağ'da çöp temizliği yaptı. Etkinlikte, pistlerden ve ormandan 30 poşet ve 2 konteyner çöp toplandı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Uludağ'da çöp temizliği yaptı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin 100 üyesi ve aileleri, "kayak öğretmenleri evini temizliyor" sloganıyla Uludağ'da etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında pistlerde kış döneminden kalan çöpler toplandı, orman yangınına yol açabilecek cam ve plastik tehditler temizlendi.

Etkinlikte 30 poşet ve 2 konteyner çöp toplandı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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