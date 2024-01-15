Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Yüksek
Hakkari'deki kayak merkezi, en fazla kar kalınlığına sahip olurken, diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları da sıralandı. Ayrıca bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-17
|-6
|Ergan
|PB
|-17
|-5
|Hakkari
|ÇB
|-12
|-3
|Kartalkaya
|PB
|-10
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-14
|-4
|Erciyes
|ÇB
|-10
|0
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-8
|3
|Mersivan
|PB
|-12
|-5
|Ilgaz
|PB
|-11
|-1
|Denizli
|HKY
|-7
|-1
|Gevaş
|ÇB
|-9
|-1
|Yıldıztepe
|ÇB
|-9
|-1
|Kop Dağı
|PB
|-13
|-3
|Uludağ
|HKY
|-8
|1
|Davraz
|HKY
|-6
|0
|Elmadağ
|ÇB
|-7
|6
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)