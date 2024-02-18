Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Erciyes'te 65, Yalnızçam ve Uludağ'da 64, Davraz'da 59, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 35, Denizli'de 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Murat Dağı'nda 21, Kop'ta 18, Çambaşı'nda 17, Keltepe ve Yıldıztepe'de ise 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: