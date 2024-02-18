Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da sırasıyla şöyle: Kartalkaya 169, Palandöken 158, Sarıkamış 155, Erciyes 65, Yalnızçam ve Uludağ 64, Davraz 59, Haserek 47, Ovacık 40, Ilgaz 35, Denizli 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana 25, Murat Dağı 21, Kop 18, Çambaşı 17, Keltepe ve Yıldıztepe 12 santimetre.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 172 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 172, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Erciyes'te 65, Yalnızçam ve Uludağ'da 64, Davraz'da 59, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 35, Denizli'de 26, Mersivan, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Murat Dağı'nda 21, Kop'ta 18, Çambaşı'nda 17, Keltepe ve Yıldıztepe'de ise 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-14
|-2
|Kartalkaya
|ÇB
|-6
|-1
|Sarıkamış
|ÇB
|-11
|-1
|Palandöken
|HKY
|-7
|-1
|Ergan
|HKY
|-6
|0
|Erciyes
|ÇB
|0
|0
|Kartepe
|ÇB
|-3
|2
|Uludağ
|PB
|-4
|2
|Çambaşı
|ÇB
|-4
|-2
|Yıldıztepe
|ÇB
|-2
|3
|Mersivan
|KY
|-2
|1
|Yalnızçam
|HKY
|-6
|0
|Ilgaz
|S
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-3
|2
|Zigana
|ÇB
|-5
|-2
|Kop
|KKY
|-3
|3
|Denizli
|PB
|-6
|5