Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla 160, 149, 145, 112, 110, 70, 45, 31, 30, 29, 28, 25, 19, 17, 15, 14, 12 ve 10 santimetre olarak ölçüldü. Bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane 19, Yedi Kuyular 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te 1110 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|27.01.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|KY
|-9
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-10
|-6
|Palandöken
|KY
|-8
|-8
|Ergan
|KY
|-7
|-7
|Erciyes
|KY
|-9
|-7
|Kartepe
|KY
|-2
|0
|Uludağ
|KY
|-6
|-3
|Çambaşı
|KY
|-6
|-5
|Yıldıztepe
|HKY
|-6
|-4
|Mersivan
|KY
|-3
|-1
|Yalnızçam
|KY
|-10
|-4
|Ilgaz
|KY
|-9
|-6
|Yıldız Dağı
|KY
|-5
|-3
|Zigana
|KY
|-5
|-3
|Kop
|KY
|-7
|-4
|Denizli
|PB
|-9
|-3