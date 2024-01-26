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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla 160, 149, 145, 112, 110, 70, 45, 31, 30, 29, 28, 25, 19, 17, 15, 14, 12 ve 10 santimetre olarak ölçüldü. Bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane 19, Yedi Kuyular 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te 1110 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez27.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-10-6
KartalkayaKY-9-6
SarıkamışKY-10-6
PalandökenKY-8-8
ErganKY-7-7
ErciyesKY-9-7
KartepeKY-20
UludağKY-6-3
ÇambaşıKY-6-5
YıldıztepeHKY-6-4
MersivanKY-3-1
YalnızçamKY-10-4
IlgazKY-9-6
Yıldız DağıKY-5-3
ZiganaKY-5-3
KopKY-7-4
DenizliPB-9-3
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Kartalkaya Denizli Hakkari Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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