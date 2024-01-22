Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: