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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 138, Ergan'da 117, Erciyes'te 80, Kartepe'de 63, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 33, Yalnızçam ve Hesarek'te 31, Mersivan'da 29, Ilgaz'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana ve Gevaş'ta 15, Kop'ta 13, Denizli'de 10, Murat Dağı'nda 8, ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-4-3
PalandökenÇB-3-1
KartalkayaÇB-14-7
Palandöken-2KY-3-2
SarıkamışKY-6-1
ErganKY-5-3
ErciyesHKY-9-5
UludağÇB-8-5
KartepeHKY-5-3
HaserekKY-3-1
MersivanKY-5-3
IlgazÇB-15-6
Murat DağıP-10-5
ÇambaşıÇB-9-7
Yıldız DağıKY-8-4
GevaşKY-34
YalnızçamKY-6-4
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafir kar yağışlı, P: Puslu, )

Kaynak: AA / Güncel

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