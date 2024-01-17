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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı Hakkari'de En Fazla

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 168 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla 151, 149, 147, 106, 51, 46, 33, 30, 24, 22, 20, 18, 15, 13, 12, 11, 10 ve 7 santimetre olarak belirlendi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklıklarının en düşük ve en yüksek değerleri de verildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.01.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-3
ErganKY-4-1
HakkariÇB-16-3
KartalkayaPB-6-1
SarıkamışHKY-70
ErciyesKY-22
Yıldız DağıY13
MersivanKY-13-3
IlgazPB-51
DenizliPB-27
GevaşÇB-90
YıldıztepePB-41
Kop DağıKY-42
UludağPB04
DavrazÇB-26
ElmadağÇB16

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

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