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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da verilen bilgilere göre sıralandı. Ayrıca bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de paylaşıldı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 159, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 133, Ergan'da 130, Yalnızçam'da 62, Yıldızdağı ve Erciyes'te 50, Uludağ'da 48, Haserek'te 47, Kartepe ve Davraz'da 35, Ovacık'ta 30, Mersivan'da 24, Kop'ta 19, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Ilgaz'da 13, Gevaş'ta 9, Yıldıztepe'de 8 ve Murat Dağı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariP-21-1
KartalkayaP-110
SarıkamışP-126
PalandökenP-93
ErganP-73
ErciyesP-36
KartepeS813
UludağPB212
ÇambaşıAB-47
YıldıztepeP110
MersivanAB-105
YalnızçamP-244
IlgazAB010
Yıldız DağıP-110
ZiganaP-58
KopP-86
DenizliAB111
(S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA / Güncel

Kartalkaya Hakkari Spor Güncel Haberler

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