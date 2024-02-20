Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla şöyle: Kartalkaya 167, Sarıkamış 155, Palandöken 150, Ergan 131, Erciyes 65, Yalnızçam 63, Uludağ 62, Davraz 59, Kartepe 50, Haserek 47, Ovacık 40, Ilgaz 31, Mersivan 26, Yıldızdağı 25, Kop ve Denizli 20, Çambaşı 18, Gevaş ve Murat Dağı 17, Yıldıztepe 15, Keltepe 5 santimetre.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|20.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KKY
|-16
|-2
|Kartalkaya
|S
|-9
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|-1
|Palandöken
|ÇB
|-10
|-2
|Ergan
|ÇB
|-7
|-1
|Erciyes
|PB
|-8
|1
|Kartepe
|PB
|0
|3
|Uludağ
|P
|-4
|2
|Çambaşı
|ÇB
|-5
|0
|Yıldıztepe
|P
|-4
|0
|Mersivan
|ÇB
|-8
|1
|Yalnızçam
|ÇB
|-7
|-1
|Ilgaz
|ÇB
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|PB
|-4
|3
|Zigana
|ÇB
|-5
|0
|Kop
|ÇB
|-5
|2
|Denizli
|PB
|-5
|4