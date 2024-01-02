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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Ergan 118 cm, Hakkari 98 cm, Kartalkaya 70 cm, Sarıkamış 55 cm, Erciyes 20 cm, Yıldız Dağı ve Yalnızçam 13 cm, Ilgaz 12 cm, Mersivan 10 cm, Çambaşı ve Denizli 7 cm, Gevaş ve Hesarek 6 cm, Kop Dağı 4 cm, Uludağ 1 cm.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez02.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenS-50
ErganS-41
HakkariS-13-1
KartalkayaKY01
SarıkamışS-74
ErciyesHKY-35
Yıldız DağıS05
MersivanPB-43
ÇambaşıKY-25
DenizliSY05
GevaşPB-65
HesarekS-21
Kop DağıPB-43
UludağY26
DavrazKKY05
ElmadağHKY18

(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışı yağmurlu)

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Kartalkaya Erciyes Hakkari Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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