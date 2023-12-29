Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Ergan 124 cm, Hakkari 107 cm, Kartalkaya 70 cm, Keltepe 60 cm, Sarıkamış 51 cm, Erciyes 19 cm, Ilgaz 17 cm, Keltepe 15 cm, Yalnızçam 14 cm, Yıldızdağı 13 cm, Mersivan 11 cm, Çambaşı, Haserek ve Denizli 7 cm, Kop ve Uludağ 5 cm.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-5
|1
|Hakkari
|S
|-15
|2
|Ergan
|S
|-2
|2
|Sarıkamış
|S
|-6
|3
|Ilgaz
|S
|-1
|5
|Kartalkaya
|S
|-4
|6
|Uludağ
|PB
|2
|7
|Yalnızçam
|S
|-6
|7
|Zigana
|S
|1
|6
|Erciyes
|P
|0
|6
|Yıldıztepe
|S
|0
|2
|Murat Dağı
|PB
|2
|8
|Kop
|S
|-5
|5
|Denizli
|P
|-1
|6