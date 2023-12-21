Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: