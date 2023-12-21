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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.12.2023En düşükEn yüksek
Palandöken

KY-7-2
Hakkari

YKY-10-4
Sarıkamış

KY-40
Ergan

KY-5-1
Kartalkaya

KY-10
Zigana

KY-33
Kartepe

KY38
Erciyes

KY-41
Yalnızçam

KY-43
Abalı

KY-53
Yıldızdağı

KY02
Çambaşı

KY02
Denizli

KY-33
Hesarek

KY-3-2
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari Denizli Erciyes Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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