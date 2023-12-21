Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belirlendi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-2
|Hakkari
|YKY
|-10
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-4
|0
|Ergan
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-1
|0
|Zigana
|KY
|-3
|3
|Kartepe
|KY
|3
|8
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|3
|Abalı
|KY
|-5
|3
|Yıldızdağı
|KY
|0
|2
|Çambaşı
|KY
|0
|2
|Denizli
|KY
|-3
|3
|Hesarek
|KY
|-3
|-2