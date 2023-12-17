Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belirlendi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklık tahminleri de yer aldı.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.12.2023
|En yüksek
|En düşük
|Palandöken
|KY
|-5
|0
|Palandöken-2
|KY
|-3
|0
|Hakkari
|Y
|-10
|2
|Sarıkamış
|KY
|-3
|6
|Ergan
|KY
|-5
|0
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-6
|Kartepe
|KY
|-1
|1
|Yalnızçam
|KY
|-6
|0
|Erciyes
|KY
|0
|2
|Uludağ
|KY
|-3
|-1
|Çambaşı
|KY
|-5
|-3
|Denizli
|KY
|0
|5