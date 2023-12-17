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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

17 Aralık 2023 11:27 Güncelleme: 11:28 Abone Ol

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da belirlendi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklık tahminleri de yer aldı.