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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Palandöken-2'de 80, Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 111, Palandöken-2'de 80, Hakkari'de 47, Sarıkamış'ta 40, Kartalkaya'da 32, Ergan'da 31, Uludağ'da 16, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 12, Denizli ve Yıldızdağı'nda 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-31
Palandöken-2KY-32
HakkariKY-50
SarıkamışKKY-43
KartalkayaHKY-30
ErganKY-13
UludağÇB-12
ErciyesKY-12
YalnızçamKY-45
DenizliÇB-24
YıldızdağıKKY45
Murat DağıPB-32
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA / Güncel

Kartalkaya Hakkari Denizli Uludağ Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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