Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 119, Kartalkaya'da 100, Ergan'da 75, Nemrut'ta 66, Davraz'da 56, Uludağ'da 54, Erciyes'te 52, Hakkari'de 36, Palandöken 2'de 34, Kartepe'de 25, Ilgaz'da 20, Sarıkamış'ta 19, Yıldızdağı ve Ovacık'da 15 ve Hazarbaba'da 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|26.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-1
|5
|Kartalkaya
|KKY
|-1
|7
|Ergan
|KY
|-2
|1
|Nemrut
|KKY
|0
|3
|Davraz
|PB
|3
|10
|Uludağ
|HSY
|5
|8
|Erciyes
|ÇB
|-2
|7
|Palandöken 2
|KKY
|-1
|5
|Hakkari
|KY
|-3
|5
|Kartepe
|SY
|4
|9
|Ilgaz
|KY
|-1
|8
|Sarıkamış
|Y
|2
|8
Kaynak: AA / Güncel
Kartalkaya Erciyes Uludağ Nemrut Güncel Haberler
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