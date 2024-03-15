Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Hakkari'de
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari'deki kayak merkezi 170 santimetre kar kalınlığıyla en fazla kar birikimine sahip.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 170, Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-8
|2
|Kartalkaya
|KY
|-3
|1
|Ergan
|KKY
|-3
|3
|Sarıkamış
|KKY
|-3
|3
|Palandöken
|KY
|-4
|0
|Erciyes
|KY
|-4
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|5
|Hesarek
|KY
|-3
|2
|Uludağ
|KY
|-1
|2
|Yıldız Dağı
|KKY
|-1
|5
|Kop
|KKY
|0
|4
|Ilgaz
|KY
|-3
|4
|Ovacık
|Y
|2
|7