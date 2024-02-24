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Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı Hakkari'de

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 168 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise farklı değerlerde bulunuyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Palandöken'de 145, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 137, Yalnızçam'da 64, Uludağ'da 57, Yıldızdağı, Erciyes ve Davraz'da 50, Haserek'te 47, Kartepe'de 45, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 25, Mersivan'da 22, Kop'ta 21, Denizli ve Zigana'da 20, Yıldıztepe'de 15, Murat Dağı'nda 13, Gevaş ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariÇB-14-2
KartalkayaS08
SarıkamışS-121
PalandökenP-12-2
ErganAB-80
ErciyesP-35
KartepeAB513
UludağPB410
ÇambaşıP-45
YıldıztepeS18
MersivanAB-9-6
YalnızçamS-110
IlgazS-17
Yıldız DağıP-15
ZiganaP-55
KopS-114
DenizliS-18
(ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari Spor Güncel Haberler

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