Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 153 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 153 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 153, Kartalkaya'da 140, Erciyes'te 110, Davraz'da 92, Ergan'da 88, Uludağ'da 87, Hakkari ve Sarıkamış'ta 84, Kartepe'de 83, Denizli'de 62, Konaklı'da 52, Ovacık'ta 50, Hesarek'te 46, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 40, Ilgaz'da 27, Mersivan ve Çambaşı'nda 20, Murat Dağı'nda 17, Hazarbaba'da 10, Yedikuyular'da 9 ve Yıldıztepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaGSY19
PalandökenPB-27
ErganPB09
DavrazSY39
KartepeSY811
UludağKSY510
SarıkamışAB07
YıldıztepeSY515
DenizliSY314
OvacıkPB411
IlgazGSY312
(AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Denizli, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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