Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 153 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 153, Kartalkaya'da 140, Erciyes'te 110, Davraz'da 92, Ergan'da 88, Uludağ'da 87, Hakkari ve Sarıkamış'ta 84, Kartepe'de 83, Denizli'de 62, Konaklı'da 52, Ovacık'ta 50, Hesarek'te 46, Zigana'da 42, Yıldız Dağı'nda 40, Ilgaz'da 27, Mersivan ve Çambaşı'nda 20, Murat Dağı'nda 17, Hazarbaba'da 10, Yedikuyular'da 9 ve Yıldıztepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: