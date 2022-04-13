Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 161, Palandöken'de 155, Hakkari'de 111, Ergan'da 106, Davraz'da 102, Kartepe'de 97, Uludağ'da 95, Sarıkamış'ta 92, Erciyes'te 87, Denizli'de 74, Ovacık'ta 60, Hesarek ve Yıldız Dağı'nda 50'er, Zigana'da 30, Ilgaz'da 29, Mersivan'da 28, Çambaşı'nda 25, Murat Dağı'nda 23, Keltepe'de 22, Kandilli'de 20, Kop Dağı'nda 17, Hazarbaba'da 10, Yalnızçam'da 9, Akdağ'da 8, Yıldıztepe'de 5 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-10-3
PalandökenKY-9-6
ErganKKY-8-5
DavrazAB-52
KartepeHY-16
UludağÇB-51
SarıkamışKY-7-2
ErciyesHKY-9-1
DenizliAB-57
OvacıkKY-13
IlgazKY-9-1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, HY: Hafif yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

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