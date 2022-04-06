Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 150, Hakkari'de 147, Davraz'da 131, Kartepe'de 119, Erciyes'te 115, Uludağ'da 114, Ovacık'ta 110, Ergan'da 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 98, Zigana'da 90, Hesarek ve Yıldız Dağı'nda 75'er, Yedikuyular'da 73, Ilgaz ve Keltepe'de 70'er, Çambaşı'nda 65, Konaklı'da 62, Hazarbaba'da 60, Yıldıztepe'de 50, Kop Dağı'nda 49, Murat Dağı'nda 44, Yalnızçam'da 28, Mersivan'da 19 ve Kandilli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: