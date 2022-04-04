Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 186, Hakkari'de 154, Palandöken'de 150, Davraz'da 144, Kartepe'de 130, Ovacık ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 115, Hesarek ve Ergan'da 114, Denizli'de 108, Sarıkamış'ta 105, Yıldız Dağı'nda 95, Zigana'da 90, Çambaşı'nda 85, Yedikuyular'da 82, Hazarbaba'da 80, Keltepe'de 78, Ilgaz'da 75, Konaklı'da 66, Murat Dağı'nda 57, Yıldıztepe ve Kop'ta 55, Yalnızçam'da 36 ve Mersivan'da 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez05.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaY-25
PalandökenKKY-36
DenizliPB312
DavrazPB510
KartepeSY57
UludağY28
ErciyesPB19
SarıkamışÇB-410
IlgazSY-15
KeltepeSY59
YedikuyularAB513
Yıldız DağıY18
YıldıztepeY-27
NemrutPB-16
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Kartalkaya, Denizli, kar, Güncel, Haberler

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