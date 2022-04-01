Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 209 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 209 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 209, Hakkari'de 175, Palandöken'de 167, Davraz'da 164, Kartepe'de 157, Ergan'da 144, Ovacık ve Uludağ'da 140, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 130, Hesarek'te 129, Denizli'de 120, Sarıkamış'ta 119, Çambaşı'nda 117, Yedikuyular'da 104, Ilgaz'da 94, Zigana ve Keltepe'de 90, Hazarbaba'da 80, Konaklı'da 77, Yıldıztepe'de 75, Kop'ta 73, Murat Dağı'nda 72, Mersivan'da 58, Yalnızçam'da 49, Elmadağ'da 37, Ladik 32, Salda'da 20, Saklıkent ve Muş'ta 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaY514
PalandökenPB-47
DenizliR110
DavrazPB011
KartepeÇB1319
UludağY715
ErciyesPB-18
SarıkamışAB-8-4
IlgazÇB310
KeltepeY-5-2
YedikuyularPB-33
Yıldız DağıHKY-8-5
YıldıztepeY510
NemrutPB-56
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Haberler

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