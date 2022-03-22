Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 208, Palandöken'de 198, Hakkari'de 196, Davraz'da 188, Uludağ'da 185, Çambaşı'nda 165, Ovacık ve Erciyes'te 160, Denizli'de 155, Ergan'da 153, Sarıkamış ve Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 129, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 100, Kop ve Hazarbaba'da 95, Mersivan'da 89, Konaklı'da 83, Yalnızçam'da 65, Elmadağ'da 40, Gevaş Abalı'da 16, Saklıkent'te 34 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaHKY-11
PalandökenKY-15-3
DenizliHKY-12-4
DavrazHKY-9-3
KartepeKY-4-1
UludağKY-9-2
ErciyesÇB-13-5
SarıkamışKY-14-2
IlgazHKY-12-4
KeltepeHKY-14-4
YedikuyularÇB-90
Yıldız DağıHKY-8-5
YıldıztepeHKY-13-1
NemrutKY-10-4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

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