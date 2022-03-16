Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Davraz'da 196, Kartepe ve Hakkari'de 189, Uludağ'da 180, Palandöken ve Erciyes'te 175, Denizli'de 164, Ovacık'ta 145, Yıldız Dağı ve Hesarek'te 140, Yedikuyular'da 130, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Ilgaz'da 117, Yıldıztepe'de 115, Keltepe, Hazarbaba ve Murat Dağı'nda 95, Kop Dağı'nda 82, Konaklı'da 73, Zigana'da 70, Mersivan'da 60, Salda'da 52, Elmadağ'da 44, Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 39 ve Kandilli'de 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: