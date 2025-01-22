Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Kayak Merkezi Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenci Eslem Uyanık Toprağa Verildi

Kayak Merkezi Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenci Eslem Uyanık Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi öğrencisi Eslem Uyanık, Kayseri'de yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Eslem'in babası Orhan Uyanık'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi

76 kişiye mezar olan otelin içi ilk kez böyle görüntülendi
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.