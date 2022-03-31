Kayacık'a Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Yapılacak

160 bin lira bedelle satın alınan 1.040,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaza çok amaçlı etkinlik salonu yapımı planlanıyor.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Gördes ilçesi Kayacık Mahallesi 1565 parselde kayıtlı 1.040,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, Gördes Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından satışa çıkarıldı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen satış ihalesine Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara katıldı. İhale sonucunda Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan 160 bin liralık teklif ihale komisyonu tarafından uygun bulundu. Bundan sonraki sürecin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda Gördes Milli Emlak Müdürlüğü'nde yürütüleceği belirtilirken, sürecin tamamlanmasının ardından tapuda tescil işleminin Büyükşehir Belediyesi adına yapılacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu proje ve çalışmaların bir bir hayata geçirildiği, satın alınan taşınmaza ise çok amaçlı etkinlik salonu yapımının planlandığı kaydedildi.

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