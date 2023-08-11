İngiltere'nin Dorset bölgesinde deniz kıyısında bulunan 3 kişi, tepeden düşen kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

- Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular

LONDRA - İngiltere'nin Dorset bölgesinde deniz kıyısında bulunan 3 kişi, tepeden düşen kaya parçalarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'in tatil noktası West Bay'de facianın eşiğinden dönüldü. Deniz kıyısındaki tepelikten aniden kaya parçaları koparak sahile düştü. Bu sırada kumsalda yürüyen 3 kişi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar kumsaldaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dorset Belediyesi, kaya düşmeleri ve heyelanların her an meydana gelebileceğine dair uyarı yayınladı.