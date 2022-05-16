'Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 50'den 30'lara düştü'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 'Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle birlikte, yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranının yüzde 30'lara kadar düştüğünü söyledi.

16 Mayıs'ı içine alan hafta, 16 yıldır Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Samsun'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törenin ardından konuşan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, önemli bilgiler verdi.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50'DEN 30'LARA DÜŞTÜ"

SGK olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Ünal Kaya, "2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamı bugün yüzde 95'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenleme ile GSS primi tek kaleme indirildi. Geliri bürüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken pirim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL'dir. Bu kişiler aylık ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendilerini hem de bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür" dedi.

Törene Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı'nın yanı sıra ilgili kurumların çalışanları katıldı.

(Erdi Demür - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel