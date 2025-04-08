Kawasaki'den 2050'de Gelmesi Beklenen İnsan Taşıyabilen Robot Köpek: Corleo

- Japon teknoloji devi Kawasaki'den insan taşıyabilen robot köpek

TOKYO - Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olduğu insan taşıyabilen robot köpek Corleo'yu görücüye çıkarırken, robotun 2050 yılında kullanıma sunulması bekleniyor.

Japon teknoloji devi Kawasaki, geliştirme aşamasında olduğu "Corleo" isimli yeni robot köpeği görücüye çıkardı. Pazar günü başlayacak olan Osaka Expo 2025 fuarında detaylı olarak tanıtılması beklenen robot köpeğin prototip görüntüleri firma tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İnsansı robotlardan farklı olarak zorlu arazi şartlarında dahi ilerleyebilecek şekilde geliştirilen Corleo'nun kendi başına hareket eden dört bağımsız robotik bacaktan oluştuğu ve güçlü tutuş sağlayan kauçuk toynaklar ile donatıldığı belirtildi. Dengede kalmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanan ve üzerinde insan taşıyabilen robot köpeğin, insanın ağırlık merkezini algılayarak kolay bir sürüş deneyimi sağlayacağı açıklandı. Hidrojenle çalışan bir motordan güç alan ve 2050'de kullanıma sunulması hedeflenen Corleo'nun, robot teknolojisi ile temiz enerjiyi birleştirerek ulaşım ve taşımacılık konusunda yeni bir alternatif sunması bekleniyor.