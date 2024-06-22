Kavurucu sıcakta, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmur şaşırttı

Deniz havasıyla serinlemek isteyenler, yağmur banyosuyla karşılaştı

BURSA - Bursa'da sadece küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. Serinlemek için deniz kenarına inenler, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmuru görünce gözlerine inanamadı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Kavurucu yaz sıcağında sadece küçük bir alana yağmur yağması, balkondan su sıkıldığı ihtimalini düşündürdü. Ancak balkonlardan kimsenin olmaması, uzun süre yaklaşık 15 metrekarelik bir alana aralıksız su damlaların geldiğini görenler, araçlarından inip o anları kayda aldı.

Daha önce lokal bulutların oluşturduğu yağışlar, Türkiye'nin farklı noktalarında da görüldü. Arkadaşlarıyla birlikte sıcaktan bunaldıkları için Mudanya sahiline serinlemek için gittiklerini belirten Mehmet Tekingen, "Dönüşe geçtiğimiz esnada sokaktan geçerken, birisinin balkondan su sıktığını sandık. Ancak bu kadar alana suyun sıkılma ihtimalinin olmayacağını düşünerek durduk. Balkonlara falan baktığımızda da kimsenin olmadığını, gökyüzünden 15 metrekarelik bir alana yağmur yağdığını gördük. İlginç bir doğa olayıydı. Biz sahile serinlemeye gelmişken, bir de yaz yağmurunda serinlemiş olduk" dedi.

Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının olabileceğinin de altını çizerken, bulutların geçişisi esnasında yağış bıraktığına dikkat çekti.