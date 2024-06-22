Üye Girişi
Haberler

Kavurucu sıcakta, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmur şaşırttı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sadece küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. Serinlemek için deniz kenarına inenler, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmuru görünce gözlerine inanamadı.

Kavurucu sıcakta, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmur şaşırttı

Deniz havasıyla serinlemek isteyenler, yağmur banyosuyla karşılaştı

BURSA - Bursa'da sadece küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. Serinlemek için deniz kenarına inenler, yaklaşık 15 metrekareye yağan yağmuru görünce gözlerine inanamadı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Kavurucu yaz sıcağında sadece küçük bir alana yağmur yağması, balkondan su sıkıldığı ihtimalini düşündürdü. Ancak balkonlardan kimsenin olmaması, uzun süre yaklaşık 15 metrekarelik bir alana aralıksız su damlaların geldiğini görenler, araçlarından inip o anları kayda aldı.

Daha önce lokal bulutların oluşturduğu yağışlar, Türkiye'nin farklı noktalarında da görüldü. Arkadaşlarıyla birlikte sıcaktan bunaldıkları için Mudanya sahiline serinlemek için gittiklerini belirten Mehmet Tekingen, "Dönüşe geçtiğimiz esnada sokaktan geçerken, birisinin balkondan su sıktığını sandık. Ancak bu kadar alana suyun sıkılma ihtimalinin olmayacağını düşünerek durduk. Balkonlara falan baktığımızda da kimsenin olmadığını, gökyüzünden 15 metrekarelik bir alana yağmur yağdığını gördük. İlginç bir doğa olayıydı. Biz sahile serinlemeye gelmişken, bir de yaz yağmurunda serinlemiş olduk" dedi.

Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının olabileceğinin de altını çizerken, bulutların geçişisi esnasında yağış bıraktığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Yağan Bursa Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title