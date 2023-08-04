Kavurucu sıcakta domates hasadı

EDİRNE - Termometrelerin bazen 40 dereceyi gösterdiği Edirne'de çiftçiler ve tarım işçileri kavurucu sıcaklar altında domates hasadı yapıyorlar.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesindeki verimli arazilerde yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklık altında çalışıyor. Kavurucu sıcakta çalışmak zorunda kalan çiftçiler ve tarım işçileri güneşten korunmak için sabahın erken saatlerinden itibaren iş başı yapıyor. Sabah gündoğumu serinliğinde mesaiye başlayan mevsimlik işçiler günün en sıcak olduğu öğle vaktine kadar çalışıyor. Sıcakların etkisini artırması nedeniyle çalışmaya bir müddet ara veren çiftçiler, dinlendikten sonra kavurucu sıcaklar altında çalışmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklarından korunmak için suni tedbirler aldıklarını dile getiren üreticiler, bazen öğle sıcaklığında bile tarlada çalışmak zorunda kaldıklarını aktardı.

"Verim çok iyi"

Domates ekimi yapan üreticilerden Mevlüt Doğan, bu sene hasadı yapılan domateslerin veriminden memnun olduklarını belirterek, "Lüleburgaz Babaeski ve İstanbul a kadar birçok bölgeye ürünümüzü satıyoruz. Verim çok iyi, güneş yanığı ve pastan da koruyunca verim daha da iyi oluyor. Bu kadar uğraş sonrası hal pazarına gönderdiğimiz domatesler 15 TL'den satıyoruz. Aynı domatesleri marketlerde ise daha uygun fiyata verebiliyoruz" dedi.

"40-45 derece hava sıcaklığı altında çalışıyoruz"

Kavurucu sıcaklıklar altında çalışmanın işlerini daha da zorlaştırdığını aktaran Mehmet Ali Demir, "Hava sıcaklığı şu anda 40-45 derece civarında, ama bu işi yapmak zorundayız. Yapabileceğimiz tek iş şu anda budur. Gençler çalışmaya gelmiyor ama biz çalışmak zorundayız. Bu işte de herhangi bir fayda görmediğimizden ne yapacağımızı bilemiyoruz. Keşke bu işte istediğimiz kazancı alabilseydik. Kazanmadığımız için çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaya gelen Perihan Boztepe ise, "Sıcaklarda çalışmak zorundayız, sıcaklar bize fayda etmiyor. Artık bünyemiz alıştı. Her yıl buraya çalışmaya geliyoruz. Sabah erken saatlerde geliyoruz. Çok sıcak olunca öğle arası mola verip saat 4 e kadar çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer tarım işçileri de sıcak havanın işlerinin zorlaştırdığını ifade etti.