Iğdır'da günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklardan sonra etkili olan yağmur şehri serinletti. Bazı vatandaşlar yağmurun altında yürümeyi tercih etti.

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Iğdır'da yağmur yağdı

IĞDIR Iğdır'da günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklardan sonra etkili olan yağmur şehri serinletti.

Iğdır'da günlerdir etkili olan sıcak hava, şehirde yerini yağmurlu havaya bıraktı. Bazı zamanlar hissedilen hava sıcaklığı 37 derecenin üzerine çıkarken bugün yağan yağmur ile şehir biraz serinledi. Kısa süren yağmur vatandaşları sevindirdi. Yağmurun yağması insanları sevindirirken bazı vatandaşlar yağmurun altında yürümeyi tercih etti.