Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor

Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor

Ağrı'da 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, kavurucu yaz sıcaklarında demire şekil vererek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyorAğrı'nın merkeze bağlı Beşevler mahallesinde bulunan atölyesinde 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal...

 - Güncelleme:

Ağrı'da 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, kavurucu yaz sıcaklarında demire şekil vererek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor

Ağrı'nın merkeze bağlı Beşevler mahallesinde bulunan atölyesinde 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatabilmek için teknolojiye direniyor. 40 dereceyi bulan sıcaklarda atık malzemelere de şekil vererek geri dönüşüm sağlıyor.

35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, "Biz burada imalatçıyız, alüminyum doğrama işini yapıyoruz. Cam balkon, demir doğrama imalatı yapıyoruz. Dışarda sıcağın altında çalışıyoruz. Bu işlerin zorlukları var. 35 derece sıcakta çalışıyoruz. İşimizin gereği bu" dedi.

(Merve Gökbakan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Köroğlu Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title