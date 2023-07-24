Kilis'te hasadı devam eden domates, verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kavurucu sıcağın altında tarlada domates hasadı yapan tarım işçilerinin de zorlu mesaisi devam ediyor.

Kavurucu sıcak altında domates hasadı devam ediyor

Domatesin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Domates verim ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

KİLİS - Kilis'te hasadı devam eden domates, verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kavurucu sıcağın altında tarlada domates hasadı yapan tarım işçilerinin de zorlu mesaisi devam ediyor.

Kilis'in bereketli topraklarında yetiştirilen domates hasadı devam ederken çiftçinin de yüzünü güldürmeyi başardı. 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılan Kilis'te rekolte geçen senelere rağmen iyi. Toplanan domateslerin fiyatların da yüksek olduğu Kilis'te tarlada 5 ile 6 TL arasında alıcı buluyor. Toplamakla bitmeyen domates, 42 ile 45 derecede yapılan zorlu mesaide hem çiftçinin hem de tarım işçisinin yüzünü güldürmeyi başardı. Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor.

"3-4 aylık zor ve meşakkatli hasadın tarladan sofralara yolculuğu başladı"

Geçen senelere göre rekoltenin daha yüksek olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, " Bölgemizin önemli geçim kaynaklarından olan domatesin fidesini 16 Nisanda toprakla buluşturduk ve şuanda hasadını yapmaktayız. 9 bin dekar alanda domates ürerimi yapılmaktadır. Bu sene rekolte her seneye rağmen yüksek fiyatlarımızda yüksek. Tarlada 5 TL ile 6 TL arasında gitmekte olan domates Konya ya gitmektedir. 3 ile 4 aylık zor meşakkatli yolculukta hasat yapmaktayız tarladan soframıza yolculuğu başladı" dedi.

"Şuan 42-45 derece altında hasat yapmaktayız"

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gelip hasada başlayan üreticiler ve tarım işçileri, öğlene kadar çalışabildiğini aktaran Özdemir, " Sabaha doğru mesaiye başlayan üreticiler ve tarım işçileri aşırı sıcaklardan dolayı öğlene kadar çalışabilmekte. Geçen sene 8 ile 10 ton arasında aldığımız yerlerde şuan ise 13 ile 14 tona kadar çıkan yer bulunmaktadır. Bereketli olmasını diliyorum. Dediğimiz gibi hem fiyat rekolte, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.

"Hem kalitesi güzel, hem de hasadı"

Hasat yaparken hissedilen sıcaklığın 42-45 derece bandında olduğunu söyleyen çiftçi Ali Osman Genç, "Allaha şükürler olsun fidesin 3 ay önceki ektiğimiz domates fidelerinin kalitesi de güzel, verimi de güzel, hasadı da ayrı güzel Allah'ım daha da bereket versin. Hasat biraz zor oluyor çünkü erken geliyoruz havanın sıcak olmasından dolayı öğlene kadar çalışabiliyoruz. Konya'dan tüccar geldi ona pazarlıkla domatesimiz hemen sattık ve domatesler direk Konya'ya gidecek" diye konuştu.