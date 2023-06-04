KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞMASI KAMERADA
Güncel Haberler
Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDADÜZCE'de kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
DÜZCE'de kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, cipin ters dönerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel