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KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞMASI KAMERADA

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Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDADÜZCE'de kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

DÜZCE'de kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, cipin ters dönerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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