KAVŞAKTA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA Güncel Haberler DENİZLİ'de, kavşakta çarpışan yolcu minibüsüyle otomobil, şarampole savruldu. DENİZLİ'de, kavşakta çarpışan yolcu minibüsüyle otomobil, şarampole savruldu. Sürücülerle birlikte 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Honaz ilçesi Afyonkarahisar- Denizli yolu kenarındaki tali yolda meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Osman Erat yönetimindeki 20 UH 244 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta yola kontrolsüz çıkan Kadir Şimşek'in kullandığı 20 AGM 637 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar, yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralanırken, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Denizli Güncel Haberler

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