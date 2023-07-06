Kavşakta kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lüks otomobiliyle tali yola dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Fatsa istikametine seyir halinde ola Deniz K. idaresindeki 34 YK 1100 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürü ile birlikte araçta bulunan Salim T. ile arka koltukta oturan Yiğit K. isimli çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası sahil yolu trafiği kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.