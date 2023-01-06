KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI Güncel Haberler DÜZCE'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. DÜZCE'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza saat 20.15 sıralarında Metek Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Şafak Yılmaz idaresindeki 81 EH 470 plakalı otomobil ile Seyfettin Özçelik idaresindeki 35 BCV 833 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Seyfettin Özçelik'in kullandığı otomobilde bulunan Aygün Özçelik ve Ömer Ayhan Özçelik yaralandı. Araçta sıkışan Aygün Özçelik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aygün Özçelik ve Ömer Ayhan Özçelik sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Düzce Ömer Güncel Haberler

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