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Kavşakta araca çarptım ters döndü... O anlar kamerada

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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Sakarya'da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Kavşakta araca çarptım ters döndü... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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